أمير الجوف يختتم زياراته التفقدية للمحافظات بلقاء الأهالي بأبو عجرم

جوف - عبدالعزيز الحموان:
أنهى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة التي بدأها الجمعة الماضية بزيارة محافظة القريات مختتمها بزيارة مركز أبو عجرم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله المركز الحضاري في أبو عجرم محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس مركز أبو عجرم الأستاذ بدر بن عيد الشمري وعدد من المسؤولين .
وقد التقى سموه في صالة الاستقبال بالمركز الحضاري في أبو عجرم جموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، معربين عن شكرهم لسموه الكريم على ما يقوم به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.
وأكد سمو الأمير بدر بن سلطان أن منطقة الجوف كغيرها من باقي مناطق بلادنا الغالية تحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” في شتى المجالات .