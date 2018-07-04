دعا الراغبين بالاستثمار مراجعة الفرع

جوف - سكاكا :
أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة االجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري أن منطقة الجوف حباها الله من خيرات متعددة، حيث تمتلك مقومات سياحية متنوعة وعديدة أهمها أقدم مستوطنة سكنها البشر في الشرق الأوسط وهي ” منطقة الشويحطية ” و مسجد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وقلعتي مارد وزعبل وبحيرة دومة الجندل والعديد من الآثار التي تمتلكها المنطقة، ولما للجوف من باع كبير في الزراعة منذ وقت طويل إضافة إلى اعتدال مناخها الذي يبحث عنه الكثير من السواح , إضافة للتنوع البيئي الذي تحظى به المنطقة, ولفت إلى أن منطقة الجوف مهيأة للسياحة الصحراوية والزراعية والمائية , إضافة للتراث والمواقع الأثرية .
وقال أن هذه الظروف تعد محفزة للاستثمار في واحة خصبة للاستثمار السياحي , وأشار إلى أن الفرع يهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة والاستثمارات في المشاريع السياحية .
ودعا الراغبين بالاستثمار بالمجال السياحي إلى الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني scth.gov.sa أو مراجعة الفرع بمدينة سكاكا، والالتقاء بالمسؤول المختص؛ للاطلاع على كل الفرص الممكنة لأوجه الدعم للاستثمار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإضافة بياناتهم لدى الهيئة؛ بهدف إعداد قاعدة بيانات.
ونوه مدير عام سياحة الجوف بأن تضافر الجهود مطلوبة في المساهمة لتسويق المنطقة والتعريف بها في كافة المحافل , بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وبين اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية لتفعيل الاستثمار السياحي بالمنطقة ودعم المستثمرين , وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة للاستثمار في جميع مناطق المملكة وتفعيل القطاعات السياحية المختلفة فيها .