فرع وزارة الإسكان يزور أهالي “طلعة عمار” وينهي إجراءات تسجيلهم

جوف - سكاكا :
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة بزيارة لمركز طلعة عمار صباح اليوم، حيث التقوا ب رئيس المركز الاستاذ مطرد بن خالد الفريجي الذي رحب بهم وقدم التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم بتسجيل المواطنين بموقع وزارة الإسكان، وسيستمر فرع الوزارة بالعمل بالمركز حتى نهاية الأسبوع، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمواطنات .
وأعرب أهالي مركز طلعة عمًار عن شكرهم السمو أمير المنطقة مؤكدين أن هذه الخطوة سهلت عليهم إنهاء إجراءاتهم للتسجيل من خلال موقع وزارة الإسكان بواسطة منسوبيه .