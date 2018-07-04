أمير الجوف يطمئن على صحة المصاب الجندي الشراري

جوف - عبدالعزيز الحموان:
زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الجندي أول سعود بن الأسود دليمان الشراري, الذي تعرض للإصابة وهو في ميدان الشرف يؤدي واجبه بالحد الجنوبي للدفاع عن الوطن .
ونقل سمو أمير المنطقة للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ” واطمأن سموه على صحة المصاب الشراري.
وقد عبر سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن اعتزازه بما قدمه الجندي أول الشراري من تضحيات للدفاع عن وطنه والذود عن أراضيه.
من جانبه أعرب الجندي أول سعود الشراري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على ما عبر عنه من مشاعر طيبه، مؤكداً أنه لا يألوا جهداً لتقديم المزيد من التضحيات فداء للدين والقيادة الرشيدة – أيدها الله – والوطن