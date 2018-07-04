مدني الجوف ينفذ فرضيتين حريق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية

جوف - دومة الجندل :
بتوجيه من سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد / محمد بن عبدالله القريني نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل صباح هذا اليوم الإربعاء الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ تجربتين فرضيتين للإطفاء والإنقاذ والإسعاف وبمشاركة عدد من الجهات المعنية حيث كانت الفرضية الأولى في مبنى فرع شركة الإتصالات السعودية بذات المحافظة حيث بدأت الفرضية ببلاغ لمركز التحكم والتوجيه يفيد باشتعال النار بالمبنى نتيجة إحتراق قاطع كهربائي حيث جرى انتقال الوحدات اللازمة من الفرق المختصة وتم إخلاء الموقع فيما اقتحمت فرق الإطفاء النيران وتم السيطرة عليها .
أما الفرضية الثانية كانت في مبنى شعبة سجن محافظة دومة الجندل حيث بدأت الفرضية ببلاغ لمركز التحكم والتوجيه يفيد باشتعال النار بأحد غرف السجن الإنفرادي حيث جرى انتقال الوحدات اللازمة من الفرق المختصة وتم إخلاء الموقع والسيطرة على الحريق
وبين النقيب الضويحي أن الفرضيتين نُفذت بألية تحاكي حادث حقيقي وللتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة وكذلك للتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والإخلاء الخاصة بمثل هذه الحوادث حيث جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث فيما باشر ضابط التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث
وعقب الإنتهاء مِن الفرضيتين تم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث ..
المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي