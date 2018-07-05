جوف - سكاكا :
عقد مدير عام المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني , و يرافقه مساعديه لقاء مفتوح مع منسوبي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف , ومنسوبي مركز طب الأسنان ومركز السكر ظهر أمس .
وبدأ الحديث بالترحيب بالحضور والتأكيد على توجيهات وإهتمام مقام وزارة الصحة بمنسوبيها وتلمس إحتياجاتهم , وكذلك وقفة الجميع وتعاونهم لتجاوز العقبات وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأكمل , وشدد على أهمية هذه اللقاءات حيث أن العاملين بالميدان أكثر من يعرف متطلباته ومتطلبات المستفيدين , وقال أننا نحمل أمانة عظيمة في وجودنا بهذا القطاع الهام الذي يلامس صحة الإنسان , ويستفيد منه كافة شرائح المجتمع بمختلف فئاتها .
ثم أتيحت الفرصة للمداخلات والإجابة على أسئلة الحضور ومتطلباتهم , وإحالة مايحتاج للجهات المعنية بالمديرية .
ويأتي اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة مع جميع المستشفيات والمراكز يقوم بها مدير عام صحة الجوف ومساعديه خلال الفترة المقبلة .