مجلس ” بر الجوف ” يعقد اجتماعه الشهري

جوف - سكاكا :
عقد صباح اليوم الخميس وبرئاسة الدكتور نواف الخالدي الرئيس المكلف للجمعية الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية بحي المطر.
حيث صادق المجلس على التقرير الاجتماعي والتقرير المالي لشهري مايو ويونيو من العام 2018 بعد الاطلاع عليها ودراستها.
هذا وأوضح الدكتور نواف الخالدي رئيس الجمعية المكلف بأن المجلس وافق على تنظيم حملة حج شباب سكاكا للعام الثاني على التوالي، كما وافق المجلس على طلب أمانة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية المساهمة في دعم توزيع الغذاء والمياه على الحجاج القادمين للحج مرورًا بالمنطقة.
كما بيّن الخالدي بأن المجلس قد قرر الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل وذلك لتمديد فترة المجلس الحالي لمدة ستة أشهر إضافية حتى يتم انتحاب مجلس إدارة جديد.
وفي ختام الاجتماع وجّه المجلس جزيل الشكر والتقدير لفريق الجوف التطوعي وفريق خير الجوف التطوعي ولجميع من ساهم في استقبال زكاة الفطر للعام 1439هـ، سائلين الله لهم الأجر والمثوبة.