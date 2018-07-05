أمير الجوف يوجه بإقامة يوم كل شهر للثقافة والفنون بالمنطقة

جوف - عبدالعزيز الحموان:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بإقامة “يوم الثقافة والفنون بالجوف” ليشمل الفنون الشعبية والمسرح والشعر والتصوير والفن التشكيلي بما يتماشى مع رؤية 2030 .
وأوضح مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي بأن توجيهات سموه تقضي بإقامة اليوم الثقافي وفق برنامج شهري ويكون كل شهر في مدينة أو محافظة من مدن ومحافظات منطقة الجوف ليشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، ومركز صوير .
ورفع الخالدي الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة المتميزة الكريمة التي تصب في خدمة ابناء وبنات منطقة الجوف لكل ما هو مفيد .