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مدير صحة الجوف يعقد لقاء مفتوح مع منسوبي الولادة بالجوف

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/09

2018/07/09


ضمن سلسلة لقاءات ..

مدير صحة الجوف يعقد لقاء مفتوح مع منسوبي الولادة بالجوف



جوف - سكاكا :

 

عقد مدير عام المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني , و يرافقه مساعديه لقاء مفتوح مع منسوبي مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف , بمركز التدريب بالمستشفى ظهر أمس .

وبدأ الحديث بالترحيب بالحضور والتأكيد على توجيهات وإهتمام مقام وزارة الصحة بمنسوبيها وتلمس إحتياجاتهم , وكذلك وقفة الجميع وتعاونهم لتجاوز العقبات وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأكمل , وشدد على أهمية هذه اللقاءات حيث أن العاملين بالميدان أكثر من يعرف متطلباته ومتطلبات المستفيدين , وقال أننا نحمل أمانة عظيمة في وجودنا بهذا القطاع الهام الذي يلامس صحة الإنسان , ويستفيد منه كافة شرائح المجتمع بمختلف فئاتها .

وكشف عن العمل على إعداد نظام لقياس الأداء للعاملين بصحة الجوف وسيعمل خلال الفترة القادمة , يقوم بتسجيل الأداء بشكل مفصل للعاملين بشكل يومي , لمعرف إنتاجية كل شخص بالقطاع , والتعرف على متطلبات القطاع من الأيدي العاملة .

ثم أتيحت الفرصة للمداخلات والإجابة على أسئلة الحضور ومتطلباتهم , وإحالة مايحتاج للجهات المعنية بالمديرية .

ويأتي اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة مع جميع المستشفيات والمراكز يقوم بها مدير عام صحة الجوف ومساعديه خلال الفترة المقبلة .


 

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