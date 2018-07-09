جوف ، تصوير : كادي الثنيان - سكاكا:
انطلاق ملتقى “ثلاثي الفن” للفنون التشكيلية بالجوف
انطلقت فعاليات ملتقى “ثلاثي الفن” للفنون التشكيلية بمنطقة الجوف , والذي ينظمه نادي الحي بالثانوية الثانية للبنات بسكاكا بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالجوف , ويستمر لمدة 4 أيام .
وأوضحت المشرفة على الملتقى التشكيلية نورة الخالدي أن الملتقى النسائي للفن التشكيلي يضم العديد من الفنون المختلفة التي تتميز بها فنانات منطقة الجوف , إضافة لمعرض للفن التشكيلي يضم أكثر من 80 لوحة تشكيلية , ومعرض آخر للتصوير الفوتوغرافي يضم أكثر 40 صورة يشارك فيها 8 مصورات , وأشارت إلى أنه يشارك في الملتقى 30 فنانة تشكيلية يقدمن الفنون المختلفة من الرسم الحر أمام الزوار , والرسم بالبخاخات , والرسم السينمائي على الأيدي , وكذلك التصوير الفوتوغرافي .
وقالت أن الملتقى شهد إقبال جيد خلال يومه الأول من المهتمات بالفنون التشكيلية , وأكدت على أن هذه الملتقيات تأتي لنشر ثقافة الفن بالمنطقة والتي بدأت تتوسع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خاصة للريشة الناعمة التي لونت المنطقة خلال الصيف بعد إقامة العديد من الفعاليات والمراسم الحرة شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور والفنانات , ولفتت إلى اختيار نادي الحي لما يضمه من أعداد كبيرة من الطالبات خلال الإجازة سيكون هذا الملتقى مثري لهم ومحفزاً للموهوبات لكشف قدراتهم وتطويرها .
وأشارت إلى أن الملتقى يستمر لمدة 4 أيام سيقوم الفنانات من خلاله برسم أكثر من 30 لوحة أمام الحضور , ودعت الجميع لزيارة الملتقى والاستمتاع بفعالياته المتنوعة .
وشكرت الخالدي جمعية الثقافة والفنون بالجوف على دعمها للملتقى , كما شكرت نادي الحي وعلى رأسهم قائدة النادي الأستاذة دارين اللحيد على دعمها وتبنيها لفكرة الملتقى , كما شكرت جميع الفنانات المشاركات .