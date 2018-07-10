أمير الجوف استقبل المواطنين والمسؤولين بمركز زلوم

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الليلة بالمركز الحضاري بمركز زلوم المواطنين والمسؤلين وعمد وشيوخ وأعيان المنطقة الذين قَدِموا للسلام على سموه، في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.
كما استقبل سمو أمير الجوف قادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام سموه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .