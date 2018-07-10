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شتات حرف .. 2

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كتاب صحيفة جوف

2018/07/10

بقلم | أمجاد الشمري

2018/07/10


شتات حرف .. 2



بقلم | أمجاد الشمري

-مع من نحب نجد الأشياء البسيطة أكثر جمالاً.

-عسى أن يتغير الحال وتودّع الحروب أماكنها وترجع الديار بأهلها وتفرح الأمهات ويلعب الأطفال وامضي أنا وأصحابي نزرع أرضنا ونبني الدار بلبنة حٌب و سلام.

-رضاهم ليس معقوداً في عنقك لذلك من لا يعجبهم تصرفاتك أمضي بعيداً عنهم ولا تكترث .

-لا تدع نقاط ضعفك ظاهرةً أمامهم حتى لا تلويك أياديهم الغادرة .

-وجدت نفسي حينما فقدت من لا يستحق البقاء فيّ.

-حلمك الراكد على ظهر السفينة لولا الرياح لظّل ساكناً في صدرك مثقلاً حمله ثق بالمنعطفات فالطرق المستقيمة لا تأتي إلا بالسراب!!!

-ألف مِيل يبعدنا وألف مَيل لقلوبنا هناك .

-تأمل الصور لقاء من نوع أخر .

-قلة مستوى الرضا تؤجج السطحية بالقرارات كن قنوعاً لتتعمق ،لتتفكر،لترضى .

-إذا كنت تحبّني حقاً أهدني أغنية فالورد يذبل إما الأغنية التي تكون منك ستبقى مقطوعتي التي أغنيها دائماً .

-عِش بعفوية واترك التصنع لزبائنه .

-تراكمات كسرت أحلامنا ولَم تجبره كما يقولون .

-تناقضاتنا تزيد عدد قّضاتنا ولا نلقى حل الثرثرة طبعٌ لنا لا جديد .

-أكثر الكلمات وجعاً قيلت بهدوء واستقبلت ببرود وهذا مؤلم بحد ذاته .

-ذكراك فَيْءٌ تحيط بساتين قلبي يشعرني بالأمان من لهب الشوق لأنك فِيْ.

كتب / أمجاد الشمري


 

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