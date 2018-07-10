شتات حرف .. 2

-مع من نحب نجد الأشياء البسيطة أكثر جمالاً.
-عسى أن يتغير الحال وتودّع الحروب أماكنها وترجع الديار بأهلها وتفرح الأمهات ويلعب الأطفال وامضي أنا وأصحابي نزرع أرضنا ونبني الدار بلبنة حٌب و سلام.
-رضاهم ليس معقوداً في عنقك لذلك من لا يعجبهم تصرفاتك أمضي بعيداً عنهم ولا تكترث .
-لا تدع نقاط ضعفك ظاهرةً أمامهم حتى لا تلويك أياديهم الغادرة .
-وجدت نفسي حينما فقدت من لا يستحق البقاء فيّ.
-حلمك الراكد على ظهر السفينة لولا الرياح لظّل ساكناً في صدرك مثقلاً حمله ثق بالمنعطفات فالطرق المستقيمة لا تأتي إلا بالسراب!!!
-ألف مِيل يبعدنا وألف مَيل لقلوبنا هناك .
-تأمل الصور لقاء من نوع أخر .
-قلة مستوى الرضا تؤجج السطحية بالقرارات كن قنوعاً لتتعمق ،لتتفكر،لترضى .
-إذا كنت تحبّني حقاً أهدني أغنية فالورد يذبل إما الأغنية التي تكون منك ستبقى مقطوعتي التي أغنيها دائماً .
-عِش بعفوية واترك التصنع لزبائنه .
-تراكمات كسرت أحلامنا ولَم تجبره كما يقولون .
-تناقضاتنا تزيد عدد قّضاتنا ولا نلقى حل الثرثرة طبعٌ لنا لا جديد .
-أكثر الكلمات وجعاً قيلت بهدوء واستقبلت ببرود وهذا مؤلم بحد ذاته .
-ذكراك فَيْءٌ تحيط بساتين قلبي يشعرني بالأمان من لهب الشوق لأنك فِيْ.
كتب / أمجاد الشمري