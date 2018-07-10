صحة الجوف وأعضاء مجلس المنطقة يناقشون خطتها الإستراتيجية

جوف - سكاكا:
ناقشت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف , وممثلي الأهالي بمجلس المنطقة الخطة الإستراتيجية لصحة الجوف , في ورشة عمل مكثفة عقدت ظهر أمس بحضور مدير عام صحة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني ومساعديه ومدراء مستشفيات المنطقة , وممثلي الأهالي بمجلس منطقة الجوف .
ورحب الشهراني بالحضور مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على إشراك أعضاء المجلس وإطلاعهم على مايتم من أعمال وخطط في القطاعات الهامة بالمنطقة والبحث عن الخلل والقصور , وعبر أعضاء المجلس عن شكرهم وسعادتهم بهذه البادرة التي تهدف لتطوير القطاع الهام بالمنطقة .
ودار الحديث حول الخطة الإستراتيجية لصحة الجوف , حيث تم مناقشة آلية نقل العاملين بقطاعات الصحة وأن ذلك يخضع لآلية واشتراطات لا يمكن تجاوزها أو المحاباة فيها , وأشارت صحة الجوف لتشكيل لجنة التظلم بقرار من معالي وزير الصحة وتضم عدد من القانونيين .
وتحدث الحضور حول التنسيق مع جامعة الجوف بشأن التعاون بين القطاعين , وبينت صحة الجوف أنه تم عقد عدد من اللقاءات والتعاون بين الجهتين مستمر .
وكشفت صحة الجوف أن هناك نقص بالأيدي العاملة ولكن بعض التخصصات تعاني من نقص عالمي وهو عائق يصعب تجاوزه , مؤكدين أنه تم إستقطاب مجموعة من الأطباء بالتعاون مع وكالة الموارد البشرية بالوزارة , ويجري بالوقت الحالي وجود لجنة تعاقدات في الأردن .
ولفتت صحة الجوف إلى اعتماد أول برنامج في طب الأسرة للزمالة في المنطقة , ويجري العمل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لاعتماد برامج أخرى .
وعن نقص الأدوية قالت أن الوزارة ملزمة بتوفير كافة الأدوية ولا يوجد نقص ولكن هناك بدائل , ودعت من لايجد العلاج اللازم له الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 .
وتم مناقشة المشاريع المتعثرة ويجري العمل بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة لإنجازها .
وعن المنطقة المحيطة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز , بينت صحة الجوف أن أعمال الهدم تمت وتم الإبقاء على مباني الأوقاف ويتم صيانتها وترميمها لتكون جاهزة , والمنطقة المحيطة ستخضع لمجموعة أعمال تطويرية تكون من أجمل المواقع كحديقة ومواقف ومنطقة خدمات .
وبينت صحة الجوف أنها تعمل على إفتتاح وحدة الأورام في الفترة القادمة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي , حيث تم إستقطاب عدد من الأطباء والفنيين ويجري تجهيز الوحدة بالأجهزة .
وشددت صحة الجوف على جاهزية مراكزها الصحية والتي تضم استشاريين وأخصائيين وهي الخيار الأفضل لمراجعته في الحالات الباردة أفضل من الانتظار بأقسام الطوارئ بالمستشفيات .
وعن مركز القلب بالجوف بينت صحة الجوف أن العمل يجري بالمركز بشكل جيد , حيث تم إستقبال 10 آلاف مريض منذ افتتاحه العام الماضي , وتم إجراء 500 قسطرة قلب و 6 عمليات قلب مفتوحة , وأكدت أن المركز خفض نسبة التحويل بالمنطقة من 100% إلى 4% , ويجري العمل على توفير جهاز قسطرة جديد خلال الفترة القريبة القادمة .