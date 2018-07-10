اخبار منطقة الجوف > أكثر من 43 ألف مستفيد من مستشفى صوير

أكثر من 43 ألف مستفيد من مستشفى صوير

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/07/10

2018/07/10


أكثر من 43 ألف مستفيد من مستشفى صوير



جوف - صوير :

قدم مستشفى صوير العام بمنطقة الجوف خدماته لـ 43791 مراجعاً خلال المنتصف الأول من عام 2018 م .
وبينت صحة الجوف أنه خلال نفس الفترة بلغ عدد المنومين 1810 , وأجريت فيه 171 عملية جراحية .
وأشارت إلى أن المستشفى شهد خلال الفترة عدد من المشاريع التطويرية, حيث جرى توسعة قسم التعقيم المركزي , وتحديث جهاز قسم الأشعة بجهاز جديد , وافتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية, وافتتاح عيادة فحص السمع والقلب للأطفال حديثي الولادة .
كما جرى دعم المستشفى بعدد من الأخصائيين في تخصصات ( التخدير – الباطنية – النساء والولادة ) .
يذكر أن مستشفى صوير تبلغ سعته السريرية (50 سريراً) بمركز صوير, يخدم المركز والقرى التابعة له, وتتوفر فيه التخصصات الأتية: الباطنية, والأطفال, والنساء والولادة, والعظام, والعيون, والجراحة العامة, والأنف والأذن, والجلدية, والكلى, والعلاج الطبيعي, والتأهيل الطبي, وحديثي الولادة, والنساء والولادة, والطب المنزلي, والإسعاف والطوارئ.


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..