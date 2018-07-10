أكثر من 43 ألف مستفيد من مستشفى صوير

جوف - صوير :
قدم مستشفى صوير العام بمنطقة الجوف خدماته لـ 43791 مراجعاً خلال المنتصف الأول من عام 2018 م .
وبينت صحة الجوف أنه خلال نفس الفترة بلغ عدد المنومين 1810 , وأجريت فيه 171 عملية جراحية .
وأشارت إلى أن المستشفى شهد خلال الفترة عدد من المشاريع التطويرية, حيث جرى توسعة قسم التعقيم المركزي , وتحديث جهاز قسم الأشعة بجهاز جديد , وافتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية, وافتتاح عيادة فحص السمع والقلب للأطفال حديثي الولادة .
كما جرى دعم المستشفى بعدد من الأخصائيين في تخصصات ( التخدير – الباطنية – النساء والولادة ) .
يذكر أن مستشفى صوير تبلغ سعته السريرية (50 سريراً) بمركز صوير, يخدم المركز والقرى التابعة له, وتتوفر فيه التخصصات الأتية: الباطنية, والأطفال, والنساء والولادة, والعظام, والعيون, والجراحة العامة, والأنف والأذن, والجلدية, والكلى, والعلاج الطبيعي, والتأهيل الطبي, وحديثي الولادة, والنساء والولادة, والطب المنزلي, والإسعاف والطوارئ.