جوف - سكاكا :
بمساحة إجمالية تفوق المائة ألف متر مربع مشروع المدينة الرياضية معلمٌ وطني في واجهة المدينة الجامعية بجامعة الجوف
يعدّ مشروع المدينة الرياضية بجامعة الجوف من أحدث مشروعات المدينة الجامعية بمنطقة الجوف، ويقع المشروع بالقرب من البوابة الرئيسية للمدينة على الطريق الإقليمي بين مدينتي سكاكا ودومة الجندل، بمساحة تفوق المائة ألف متر مربع، مشتملاً على العديد من المنشآت والملاعب الرياضية، وستكون المدينة الرياضية معلماً جديداً يضاف لقائمة المشروعات المنجزة بجامعة الجوف موفرة خدمات متميزة لمنسوبي وطلاب الجامعة وشباب المنطقة في المجال الرياضي. وقال مدير إدارة المشاريع بالجامعة م.عثمان السبيلة إن مشروع المدينة الرياضية يجري إنشاؤه وفقاً للمواصفات الدولية ويتضمن ملاعب ومباني إدارية وفق مواصفات مطابقة للمدن العالمية، مضيفاً أن مساحة ملعب كرة القدم يقع على مساحة (٦٠٠٠) متر مربع، ملحق به “مضمار للركض” فيما تستوعب مدرجات الملعب (١٠.٠٠٠) متفرج.
كما أوضح المهندس عثمان السبيلة أن المشروع يتضمن ملعبين لكرة السلة وكرة القدم الخماسية والتنس بأسوارها ومدرجاتها، بالإضافة إلى مسبح أولومبي خارجى، ومبنى إداري رئيسي وملاعب لأنشطة أخرى، كالبولينغ، البلياردو، تنس الطاولة، سكواش، مرافق عالية الجودة للرياضات المتعددة ، وقاعات تدريب وغرفة للكشف عن المنشطات).
وذكر مدير إدارة المشاريع أن المساحة المشغولة بالأبنية في مشروع المدينة الرياضية تبلغ (١٨١٣٧) متر مربع، شاملةً الملاعب والمرافق الأخرى بالإضافة لمواقف السيارات.
جدير بالذكر أن المدينة الجامعية بالجوف تشهد إنشاء العشرات من المشروعات التي ستحدث نقلة كبيرة في العملية التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع وتنميته صحياً وثقافياً ورياضياً واقتصادياً.