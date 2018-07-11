الخدمة المدنية بالجوف تقيم ورشة عمل (تمكين)

جوف - سكاكا :
أقام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الجوف ورشة عمل تحت عنوان (التمكين) صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من ممثلي الإدارات الحكومية بالمنطقة .
وبين مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الجوف سلطان بن ممدوح الفلاح أن الورشة تهدف إلى دعم إستراتجية وزارة الخدمة المدنية بما يحقق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في جميع الأجهزة الحكومية , والتي من ضمنها الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية , وبين أن وزارة الخدمة وفرت العديد من البرامج الإلية التي تساعد الجهات الحكومية على إدارة مواردها البشرية بما يتلاءم مع طبيعة أنشطتها , وتأتي عناصر هذه الورشة تتمحور حول هذه البرامج , والتي تحتوي على تمكين الترقيات للجهات الحكومية من المرتبة العاشرة فما دون وعرض مفصل عن منصة (بيان) المتعلقة بمن سيتم إحالتهم للتقاعد النظامي والمبكر في الجهات الحكومية وشرح عن برنامج بوابة الاستفسارات أو الآراء النظامية .
وفي نهاية الورشة كرم مدير الفرع المشاركين بهذه الورشة لقاء حضورهم ومشاركتهم الفعالة بهذا اللقاء