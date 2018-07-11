أمير الجوف يستقبل مدير عام الهلال الأحمر بالمنطقة الجديد

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الأستاذ فيصل بن حواس الشمري .
وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير بدر بن سلطان بالشمري ، منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تساهم في إنقاذ أرواح البشر ، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع.
وأعرب مدير الهلال الأحمر بالجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه .