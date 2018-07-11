العروبة يبدأ إستعداده لدوري الأمير محمد بن سلمان

جوف - سكاكا :
بدأ فريق العروبة الأول لكرة القدم تمارينه استعدادا للموسم القادم من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للدرجة الأولى .
وانطلقت تمارين الفريق يوم أمس على ملعب النادي الرديف بحضور رئيس أعضاء الشرف تيسير الجابر , ورئيس المكتب التنفيذي سلطان الرويلي .
وبين رئيس النادي مونس الشمري أن إدارة النادي بدأت منذ وقت مبكر بالتعاقد مع جهاز فني للإشراف على الفريق , وعدد من اللاعبين لتمثيل الفريق الموسم القادم .
وكانت إدارة النادي تعاقدت مع المدير الفني للفريق التونسي مكرم عبدالله وطاقمه التدريبي وهو مساعد مدرب مجدي بن حسن خويلدي, معد بدني علي بن محمد, مدرب الحراس محمد بن كريم شويخة, أخصائي علاج طبيعي هيثم بن لطفي مرزوق, أخصائي علاج طبيعي أنور بن شكري إبراهيم .
كما اعتمدت طاقم إداري للفريق ضم المشرف العام خلف سراي الشمري , ومدير الكرة عبدالله عبدالكريم الضويحي , وإداري الفريق بدر نافع الرويلي .
كما تعاقدت مع عدد من المحترفين حيث وقعت مع اللاعب الأردني (مواليد) خالد أبو رياش 24 عام لاعب شباب الأردن والذي يلعب في مركز الوسط و خانة الظهير الأيمن .
وجددت إدارة النادي عقد لاعب خط الوسط في الفريق الأول الكابتن حسن أبو شاهين لمدة عام .
ووقعت مع لاعب خط الوسط البرازيلي ديجا بايانو 27 سنه لاعب نادي فولتا ريدوندا البرازيلي .
و مع المدافع الإيفواري فرانك ألفيس 25 سنة ، وكان الإيفواري فرانك سبق و مثّل أندية أومني سبورت و دانغيلي الإيفواري و النصر المصري.
و مع المحترف إسماعيل يانجو من بوركينافاسو 27 سنة ويلعب في خانة المحور ، وكان إسماعيل يانجو سبق و مثّل أندية رأس الخيمة الإماراتي و المقاصة و النصر المصري.
ووقعت مع مدافع منتخب ترينداد و توباغو دانيل سيروس 28 سنة والذي لعب لعدد من الفرق منها كونكشن التريندادي و سبورتنق كنساس شيكاغو و جوتيكالبا الهندوراسي كما مثل منتخب بلاده ولعب قرابة 38 مباراة دولية .
كما وقعت إدارة العروبة مع الحارس الكاميروني فوجو نغانغا ماكسيم لويك عقدا لمدة سنة ، والذي مثل الهلال السوداني سابقاً ، كما اختير أفضل حارس في الشامبيونزليق الأفريقية .
وأكد الشمري على العمل على قدم وساق لتحقيق تطلعات جماهير العروبة بالعودة للعب في الدوري السعودي للمحترفين , وشكر دعم الرئيس العام لهيئة الرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ , ودعا جميع محبي العروبة للوقوف مع فريقهم هذا الموسم لتحقيق الطموح .