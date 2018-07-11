جوف - سكاكا :
أكسفورد سكاكا تعلن بدء القبول والتسجيل
تعلن الكلية التقنية العالمية للبنات في سكاكا (شراكة أكسفورد) عن بدء القبول والتسجيل في الكلية من الساعة ٩:٠٠ صباحًا وحتى الساعة 3:٠٠ مساءً، من يوم الاحد الى الاربعاء
حيث اوضحت الكلية خطوات التسجيل للراغبات التي لم يسبق لهن التسجيل
الخطوة الأولى: تعبئة بياناتك عبر الرابط التالي
http://www.ic.edu.sa
الخطوة الثانية: تجهيز المستندات التالية
- شهادة الثانوية الأصل.
- نسختين مختومة طبق الأصل من شهادة الثانوية
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية (إن وجدت)
-بطاقة العائلة (نسختين)
- نسخة من درجة اختبار (القياس والتحصيلي إن وجد)
-٤ صور شخصية لإرفاقها في إستمارة التسجيل
- شهادة حسن السيرة والسلوك في حال عدم توفرها يتم التأكد من وجود درجة السلوك والمواظبة في كشف درجات الثانوية.
الخطوة الثالثة: التوجه مباشرةً لقسم القبول والتسجيل في مقر كلية شراكة أكسفورد بسكاكا لإكمال الاجراءات اللازمه
مع ملاحظة انه اذا تم التسجيل سابقًا وإنهاء المقابلة وتسليم جميع الوثائق فعلى المتقدمة انتظار القبول النهائي.