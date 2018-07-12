صحة الجوف وإدارة التحول يناقشون مشروع التحول الصحي

جوف - سكاكا:
عقدت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف اجتماع ضم قيادي صحة الجوف مع مسؤولين من إدارة التحول بوزارة الصحة صباح أمس ناقش مشروع التحول في النظام الصحي وهو التوجه الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه في منشآتها الصحية.
وأكد الإجتماع أن برنامج التحول الوطني ودور وزارة الصحة في تطبيق محاوره وأسسه بحلول 2030 يرتكز على عدة محاور اساسية في التصميم هي الفصل ما بين تنظيم وتقديم الخدمة بوزارة الصحة ، وتقديم الرعاية الصحية من خلال مؤسسات حكومية وتمويل نظام الرعاية الصحية من خلال برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة
وأوضح أن الرؤية اشتملت على العديد من المبادرات التى تعزز دور الفرد ومسؤوليته وتمكينه تجاه المحافظة على صحته وتطوير اداء وكفاءة المنظومة الصحية عبر الرعاية المتكاملة للقيام بدورها لتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الامراض وتحسين الرعاية المقدمة
وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات في هذا الشأن، حيث تم تقديم عرض من المتخصصين من فريق مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة واستعرض خلاله كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج سواءاً في النواحي الفنية والإكلينيكية أو التنظيمية والاجرائية.