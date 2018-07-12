أمير الجوف يبارك تسجيل الأحساء ويتطلع لتسجيل دومة الجندل بالتراث العالمي

عبدالعزيز الحموان - جوف - سكاكا:
بارك صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تسجيل موقع واحة الأحساء في المنطقة الشرقية ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونيسكو , وتطلع سموه لتسجيل واحة دومة الجندل بالمستقبل القريب , مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم هذه الملفات الهامة .
ورفع سمو أمير منطقة الجوف تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بهذه المناسبة, وأكد ” حفظه الله ” أن تسجيل واحة الأحساء مصدر فخر واعتزاز للشعب السعودي , في ظل دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” على تسجيل المواقع التاريخية بالمملكة ضمن قائمة التراث العالمي باليونيسكو.
معرباً سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم ملف تسجيل الأحساء في اليونيسكو.