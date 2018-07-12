شرطة الجوف تواصل حملات تعقب مخالفي أنظمة العمل

جوف - سكاكا:
ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” التي تنفذها شرطة منطقةً الجوف .
نفذت قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي , وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة أمنية شملت عدة مواقع على طريق الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز ” الإقليمي ” بمدينة سكاكا صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٧-١٠-١٤٣٩هـ .
كما نفذت شرطة محافظة القريات حملة بعدة مواقع بالمحافظة من اليوم نفسه نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .