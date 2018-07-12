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شرطة الجوف تواصل حملات تعقب مخالفي أنظمة العمل

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/12

2018/07/12


شرطة الجوف تواصل حملات تعقب مخالفي أنظمة العمل



جوف - سكاكا:

ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” التي تنفذها شرطة منطقةً الجوف .

نفذت قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي , وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة أمنية شملت عدة مواقع على طريق الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز ” الإقليمي ”  بمدينة سكاكا  صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٧-١٠-١٤٣٩هـ .

كما نفذت شرطة محافظة القريات حملة بعدة مواقع بالمحافظة من اليوم نفسه نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .


 

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