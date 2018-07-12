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الأمير بدر بن سلطان يستعرض مراحل إنجاز مبنى الجوف في الجنادرية

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/07/12

2018/07/12


الأمير بدر بن سلطان يستعرض مراحل إنجاز مبنى الجوف في الجنادرية



جوف - عبدالعزيز الحموان:


 

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