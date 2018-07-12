الأمير بدر بن سلطان يستعرض مراحل إنجاز مبنى الجوف في الجنادرية

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة رئيس وفد إمارة منطقة الجوف للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، حيث اطلع سموه على سير أعمال البناء بمقر الجوف بالجنادرية، الذي سبق أن وجه سموه في البدء ببناء المقر فور انتهاء مهرجان الجنادرية الماضي .
وأكد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بأن يقام المبنى على أفضل صورة وبما يتوافق مع تاريخ منطقة الجوف العريق ومراعاة الطراز العمراني لإبراز ما تزخر به المنطقة من موروث تراثي وفرص استثمارية متوفرة، لافتاً سموه بضرورة الاحتفاظ بالتراث والتاريخ العريق لكل منطقة من مناطق المملكة من خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة, مما يعطي زخم عالمي لبلادنا العزيزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله” .
وقال رئيس وفد الجوف الدكتور نواف الخالدي أنه وفور اعتماد المخططات من اللجنة المختصة تم البدء بالبناء بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة الذي عمل على تذليل كافة الصعاب لإنجاز المشروع قبل المهرجان القادم، حيث يقام على مساحة 8400 متر مربع وتم انجاز 40٪ من المشروع .
وفي نهاية اللقاء قدم الخالدي درعاً تذكارياً لسمو أمير المنطقة يمثل أهم بصمات المبنى على شكل مأذنة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأعرب الدكتور الخالدي باسم أهالي منطقة الجوف عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما يبذله من جهود واهتمام لتحقيق امال وتطلعات أبناء منطقة الجوف .