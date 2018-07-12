مستهدفاً ٢٤٠ معلمة ومعلماً : التربية بجامعة الجوف تشارك في برنامج تجويد التعليم بالمملكة

جوف - سكاكا :
تشارك كلية التربية بجامعة الجوف خلال الأربعة أسابيع القادمة في مشروع التطوير المهني للمعلمين، الذي يأتي ضمن خطة وزارة التعليم لرفع مستوى جودة التعليم بما يحقق برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال عميد كلية التربية أ.د/غربي الشمري إن البرنامج التدريبي سينطلق اعتباراً من يوم الأحد ولمدة أربعة أسابيع، مستهدفاً تدريب ٢٤٠ معلماً ومعلمة في مجال ” الممارسات التدريسية في ضوء استراتيجيات التقويم الحديثة”، مضيفاً بأن البرنامج سيكون بواقع ٢٥ ساعة تدريبية لكل أسبوع.
وأضاف الدكتور الشمري أن البرنامج التدريبي سيشمل التقويم والتدريس القائم على التعليم والتعلم والعلاقة بينهما، ومتطلبات استخدام استراتيجية التقويم البنائي التدريسية، إضافة إلى تطبيقات عملية في خطوات التخطيط والتنفيذ والتقويم، رافعاً شكره لمعالي مدير الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة من أجل إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الوطنية التي تنعكس على تجويد التعليم في ظل رؤية المملكة الطموحة.
جدير بالذكر أن تدريب المعلمين سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية، فيما سيكون تدريب المعلمات في مجمع كليات البنات بسكاكا.