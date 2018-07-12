ختام ورشة عمل أساسيات الأرشاد الزراعي للمرشدين الزراعين بممطقة الجوف وتبوك والحدود الشماليه المقامه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بممطقة الجوف

جوف - سكاكا :
أختتم فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بمنطقة الجوف برنامج أساسيات الإرشاد الزراعي الموجه للمرشدين الزراعيين بمنطقة الجوف ومنطقة تبوك ومنطقة الحدود الشمالية ضمن ( مبادرة تطبيق الممارسات الزراعية بمختلف مناطق المملكة ) تحت إشراف إدارة الإرشاد الزراعي بديوان الوزارة و بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك فيصل بالإحساء وتخلل البرنامج عدة محاور عن الإرشاد الزراعي تعريفه وأهميته ومواصفاته وأقسامه والعاملين فيه وتخطيط وتنفيذ وتقيم البرامج الإرشادية الزراعية الموجه للمزارعين
وتمتقديمهذاالبرنامجمنقبلالدكتور / مدحتعبدالوهابأستاذالإرشادالزراعيبالإدارةالعامةللأبحاثوالإرشادالزراعيبالوزارةوالمهندسالزراعي / إبراهيمعبداللهالتركيماجستيرالإرشادالزراعيوتمعقدهذاالبرنامجلمدةخمسةأياماعتبارامن١٤٣٩/١٠/٢٤هـ
مديرالعلاقاتالعامةوالأعلام
والمتحدثبقرعوزارةالبيئةوالمياهوالزراعةبمنطقةالجوف .
مهناءبنعبداللهالعنزي