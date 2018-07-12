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برعاية أمير الجوف: وكيل الإمارة افتتح أسواق المزرعة

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/12

2018/07/12


برعاية أمير الجوف: وكيل الإمارة افتتح أسواق المزرعة



جوف - عبدالعزيز الحموان:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري اليوم ( أسواق المزرعة ) بمدينة سكاكا .

وفور وصوله قام بقص الشريط إيذاناَ بافتتاح الفرع، ثم تجول في ارجائه، مستمعاً من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتسويق ماهر بن حازم الأسود لشرح عن الرفع الذي يعتبر رقم 80 على مستوى المملكة .

وبين المهندس الأسود أن هذا الفرع سيوفر كافة احتياجات سكان المنطقة من المواد الغذائية والاستهلاكية في جو عائلي حرصت عليه أسواق المزرعة. وأوضح أن هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية المتبعة في الشركة والمتمثلة باستمرارية التوسع لتشمل جميع مناطق المملكة وذلك على أساس تغطية المناطق التي تتميز بالتعداد السكاني المرتفع حيث أنها مقبلة خلال الفترة القليلة القادمة على افتتاح العديد من الفروع بمناطق مختلفة بالمملكة.


 

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