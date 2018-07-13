جوف - سكاكا – عقلاء الحسيب :
إدارة “تعليم الجوف” تنهي استقبال 81 مرشحة للوظائف التعليمية
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف استقبال وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية في مبنى الإدارة رقم “2” بمدينة سكاكا.
وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التوفيق للمرشحات للوظائف التعليمية، مقدماً شكره للجان العاملة لاستقبال المرشحات وإنهاء إجراءات المقابلة معهن.
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي أن العدد الاجمالي للمرشحات بلغ 81 مرشحة، مشيراً إلى أن هناك ثلاث لجان لاستقبال المرشحات وهي: لجنة الاستقبال “الموارد البشرية بنات” تقوم بتدقيق بيانات المرشحات وتدقيق الكشف الطبي للمرشحات، في حين قامت لجنة المطابقة “شؤون المعلمين بنات” بمطابقة الوثائق الرسمية، كما قامت لجنة المقابلات “الإشراف التربوي بنات” بإجراء المقابلات للمرشحات.