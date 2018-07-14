إدارة “تعليم الجوف” تدرب 3800 معلماً ومعلمة… غداً

جوف - سكاكا – "الإعلام التربوي" :
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، استعداداتها لتدريب نحو 3800 معلماً ومعلمة بدءاً من يوم غدٍ الأحد، وذلك ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الإدارة سخرت كافة الإمكانات لتقديم برامج تدريبية نوعية للمعلمين والمعلمات، بهدف تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإدارية والتربوية في العمل التربوي، وتأهيل المعلمين والمعلمات بما يتناسب مع متطلبات التربية الحديثة.
وثمن الغامدي جهود وزارة التعليم لإطلاق فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما قدم شكره للعاملين في التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات على جهودهم لتقديم البرامج التدريبية في الاجازة الصيفية.
وسيتم تقديم 96 برنامجاً تدريبياً للمعلمين و 48 برنامجاً تدريبياً للمعلمات، ويقدمها 50 مدرباً و 31 مدربة، في المراكز التدريبية التالية: مراكز التدريب بسكاكا ودومة الجندل وطبرجل وصوير ونحو 15 مدرسة للبنين، مركز التدريب التربوي الرئيسي بسكاكا مبنى رقم 4 “بنات”، مدرسة الثالثة المتوسطة بسكاكا “بنات”، مركز التدريب التربوي بدومه الجندل “بنات”، مركز التدريب التربوي بطبرجل “بنات”، مدرسة الثانية المتوسطة بصوير “بنات”.
يذكر أن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية يهدف إلى تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الاجازة الصيفية وعودة الكادر الإداري والتعليمي، إضافة إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.