إدارة “تعليم الجوف” تتابع انطلاق برنامج التدريب الصيفي

جوف - سكاكا - أمل الشبيب و محمد المغرق :
انطلقت اليوم برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في مقرات مراكز التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، والتي تهدف الى تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية فيما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الاجازة الصيفية.
ورحب مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان بالمتدربين أثناء زيارته لمركز التدريب التربوي وقال: “أن حضوركم لهذه البرامج خلال إجازتكم الصيفية دليل على حرصكم على التطوير المهني وتحسين الكفاءة الذاتية لمخرجات تعليمية مميزة”.
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب التربوي”بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أن البرامج تطويرية ومتنوعة شملت جميع التخصصات المهنية والعلمية، بواقع 96 برنامج تدريبي موزعة على مراكز التدريب في مختلف مكاتب التعليم في سكاكا ودومة الجندل وطبرجل وصوير وعدد 15 مدرسة ومركز التربية الخاصة يدرب فيها 56 مدرباً بحضور 2500 متدرب.
وفي السياق ذاته، زارت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع مراكز التدريب التربوي للبنات، متجولة على القاعات التدريبية والوقوف على احتياجات المتدربات وسير العمل الجاري، شاكرة للجهود العظيمة المبذولة من فريق العمل والتعاون مع المتدربات وتذليل الصعوبات التي تواجههن.
فيما ذكرت، مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن الحضور بجميع المراكز التدريبية يعتبر عالِ جداُ ووظيفي متنوع، منهن المعلمات والقائدات والمشرفات، وتم سد الشاغر من المقاعد بالمسجلات احتياط لجميع البرامج المنفذة اليوم.