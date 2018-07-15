أمير الجوف استعرض أعمال المجلس التنسيقي للجهات الخيرية

جوف - عبدالعزيز الحموان:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، اجتماع المجلس الذي ناقش عدداً من المواضيع التي تهم سير العمل في الجمعيات الخيرية بالمنطقة .
وفي بداية الاجتماع ثمن سمو أمير منطقة الجوف الدعم السخي الذي تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” للجمعيات الخيرية، مؤكداً سموه على ضرورة الاستفادة من هذا الدعم، والعمل على إيجاد برنامج تقني موحد لجميع الجهات الخيرية بالمنطقة, وتكثيف الجهود لتنويع مواردها، وتحويلها من رعوية إلى تنموية وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في أعمال الجمعيات الخيرية،.
كما أكد سموه للاستفادة من برامج رؤية المملكة 2030مع كل الوزارات والجهات المعنية،ودعم التحول نحو الانتاج.
بعد ذلك استعرض الأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح، جدول الأعمال وتمت مناقشتة، واستعراض دور المجلس التنسيقي في ذلك، حيث يوجد في المنطقة 34 جمعية تقدم خدماتها لـ 254200 مستفيد ويعمل بها 412 موظف، مبيناً أن الجمعيات الخيرية تتلقى الدعم من 73 جهة داعمه.
وتم الاستماع لآراء ومقترحات كل مدير جمعية خيرية بما يساهم في تطوير العمل الخيرية وتنويع موارد تلك الجهات.