ترسية إنشاء حديقة نموذجيه بمحيط المركز الثقافي بسكاكا بأكثر من 27 مليون ريال

جوف - سكاكا:
ضمن برامجها ومشاريعها الحيوية الهادفة إلى زيادة المسطحات الخضراء من حدائق ومنتزهات وتجميل الشوارع والميادين العامة والأحياء السكنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن خدمة ورفاهية المواطنين، أعلنت أمانة منطقة الجوف ترسية مشروع إنشاء الحديقة النموذجية وتطوير المنطقة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا على أحد المؤسسات الوطنية المتخصصة .
وقال أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أن موقع مشروع الحديقة يتميز بتوسطه للمدينة ومحيط بمركز الملك عبدالله الثقافي، مع أمكانية ربط الموقع بحديقة العين الواقعة بالقرب من إدارة الدوريات الامنية، وسيكون تجهيزها بمشيئة الله بطرق مختلفة عن الحدائق الأخرى من حيث التشجير والأرصفة والتي ستكون بتصاميم غير تقليدية، مبيناً ان مشروع الحديقة بلغت تكلفته “27817661” ريال بمساحة تقارب المليون متر مربع .
وأكد المهندس الغامدي أن أمانة المنطقة حرصت على تطوير الحدائق وتنميتها لتكون مواقع مثالية للترفيه العائلي ، منوهاً ان منطقة الجوف تمتاز بمقومات بيئية غير موجودة في مناطق أخرى، مما يجعلنا نعمل ليل نهار لتكون منطقة الجوف وجهة سياحية جاذبة، مستمدين ذلك من توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف، وأفكاره الطموحة لتحقيق متطلبات رفاهية المواطن وتحقيق رؤية 2030 .