بالصور.. مدني القريات ينجح في إخراج يد طفلة علقت بماكينة “فرم اللحم”

جوف - القريات :
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبد الرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أنه في تمام الساعة الثامنة وثماني دقائق من مساء الأحد، تبلّغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات، من قبل المدير المناوب بمستشفى القريات العام عن وجود حالة بقسم الطوارئ بالمستشفى تتمثل باحتجاز يد طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات داخل ماكينة “فرم اللحم”.
وعلى الفور، تمت مباشرة الحالة من قبل الفرق المختصة تحت إشراف الكادر الطبي داخل المستشفى، وتم استخراج يد الطفلة من الماكينة، وحالتها الصحية جيدة.
وأهاب النقيب “الضويحي”، بضرورة محافظة الأسرة على أطفالهم وإبعاد الأجهزة الكهربائية والأدوات الخطرة عن متناول أيديهم للمحافظة على سلامتهم ووقوع ما لا يحمد عقباه.