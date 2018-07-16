سياحة الجوف تدعوا للتسجيل بورشة “التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي”

جوف - سكاكا :
تنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية – تكامل – بالجوف يوم الثلاثاء الموافق 11/11/1439هـ ، ورشة تدريبية بعنوان “التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي”.
وقال مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري أن الورشة التدريبية تستهدف الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية، لتعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع السياحي وكيفية التقديم لها، والتعرف على مفهوم العمل ومجالاته ، وأهمية العمل في القطاع السياحي، إضافة إلى كيفية التقديم على الوظائف السياحية.
وأكد الشمري على وجود شهادة حضور معتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأضاف: “إن هذه البرامج التي تنفذها الهيئة على مستوى السعودية تعتبر من أهم البرامج التي يحتاجها سوق العمل في القطاع السياحي ، وسيكون لها دور كبير في توطين الوظائف السياحية في منطقة الجوف ، وستساهم في توفير كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة في القطاع السياحي تثري العمل في هذا المجال”.
وللراغبين الاستفسار الاتصال على مسئول البرامج بالهيئة نايف البليهد جوال : 0558707477 , وسيكون فترة البرامج مسائية من الساعة 5 حتى 9 مساء , وللتسجيل على الرابط : https://scth.gov.sa/TTP/Pages/default.aspx .