شدد على تلمس احتياجات المواطنين

جوف - عبدالعزيز الحموان:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، الاجتماع النصف سنوي بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة.
وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة استهل الاجتماع بالترحيب بهم مستمعاً منهم عن أحوال المواطنين ، مؤكداً سموه على متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترضها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات ، مضيفا أن الأمير بدر بن سلطان قد أكد على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بين محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.
ولفت إلى حرص سمو أمير المنطقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.