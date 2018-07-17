الشهراني يوقع أول قرارات لجنة التظلم بصحة الجوف

جوف - سكاكا :
وقع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني أول قرارات لجنة التظلم بمنطقة الجوف بحضور رئيس اللجنة ومدير الإدارة القانونية بصحة الجوف المستشار القانوني عماد بن محمد البلوي.
وقالت صحة الجوف أن معالي وزير الصحة اعتمد مقترح إنشاء لجنة مركزية للتظلم ولجان فرعية للتظلم على مستوى مناطق المملكة، كجهة كاشفه للحقوق تنظر في التظلمات المحالة إليها قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة؛ حرصاً من معاليه على إنصاف ذوي الحقوق .
وفي نفس السياق بينت الصحة بأن وزير الصحة أصدر آلية لعمل تلك اللجان وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة من قبلها والرفع بالنتائج بشكل دوري وتختص تلك اللجان بتظلمات الشركات كالتوريد والعقود وقرارات لجنة النظر في مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتظلمات حقوق الموظفين من منسوبي الوزارة وتشمل البدلات والفصل وخلافه والتظلمات الخاصة بنفقة العلاج وأوامر العلاج.