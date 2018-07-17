منسوبي صحة الجوف يهدون دمائهم لأبطال الحد الجنوبي

جوف - سكاكا :
نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التمريض حملة التبرع بالدم لموظفيها , بإشراف الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة تحت شعار “دماؤنا فداءٌ لجنودنا البواسل” .
ودشن الحملة مدير عام صحة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني صباح اليوم بمقر المديرية , وسوف تنظم بجميع مستشفيات المنطقة للموظفين والموظفات .
وأكد الشهراني بأن الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به الكوادر الصحية في رعاية المرضى والمصابين واضح للعيان , فكيف إذا هم من جنودنا البواسل المدافعين عن عقيدتنا ووطننا وتأتي هذه الحملة استكمالاً للدور الإنساني الذي تميزت به تلك الكوادر , داعيا منسوبي ومنسوبات الصحة بتلبية نداء الواجب والمبادرة بالتبرع بدمائهم لرجالنا المرابطين على الحدود , سائلاً الله أن يحمي هذا الوطن وجنوده , وأن يكتب الأجر والعافية للجميع .