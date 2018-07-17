السفير الهولندي لدى المملكة يشيد بمواقع الجوف الأثرية والتاريخية

جوف - عبدالعزيز الحموان:
أعرب السفير الهولندي لدى المملكة يوست رينتشيس عن سعادته بزيارة المواقع الأثرية والسياحية في منطقة الجوف التي تؤكد تاريخ هذه المنطقة العريق .
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها لمتحف الجوف الإقليمي وقلعة مارد ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحي الدرع الأثري ومتحف النويصر وبحيرة دومة الجندل السياحية، كما شملت زيارة السفير الهولندي قلعة زعبل وبئر سيسرا والتي رافقه فيها مدير العلاقات العامة والإعلام في الإمارة الأستاذ عبدالمحس بن أويسط الجريد .
واستمع السفير يوست ومرافقيه لشرح عن تلك المواقع وتاريخها من مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري ومدير متحف الجوف الأستاذ أحمد بن عتيق القعيٍد .
مشيداً بما تمتلكه المنطقة من مواقع تاريخية وموقومات سياحية جاذبه .