سياحة الجوف تكرم مواطن أبلغ عن موقع أثري

جوف - سكاكا :
كرم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف المواطن سليم بن دهيم الشراري لتعاونه مع فرع الهيئة في الإبلاغ عن موقع أثري بالمنطقة .
وقد سلم مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري المواطن شهادة شكر كما صرف للمواطن سليم الشراري مكافأة مالية بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني .
وقال الشمري : إن هذه المبادرة ليست غريبة على أبناء هذا الوطن الأوفياء، مشيراً إلى أنهم لمسوا من الجميع بالمنطقة التعاون والحرص في خدمة بلادنا الغالية وتراثها الحضاري العريق.
وأضاف : إن الهيئة عملت باهتمام منقطع النظير في استعادة الآثار وتكللت هذه الحملة بالنجاح حيث تم استعادة قطع مختلفة ومتنوعة لآثار المملكة، وتم عرضها في معرض الآثار الوطنية المستعادة ومعارض أخرى .