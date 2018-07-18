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سياحة الجوف تكرم مواطن أبلغ عن موقع أثري

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/18

2018/07/18


سياحة الجوف تكرم مواطن أبلغ عن موقع أثري



جوف - سكاكا :

كرم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف المواطن سليم بن دهيم الشراري لتعاونه مع فرع الهيئة في الإبلاغ عن موقع أثري بالمنطقة .

وقد سلم مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري المواطن شهادة شكر كما صرف للمواطن  سليم الشراري مكافأة مالية  بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني .

وقال الشمري : إن هذه المبادرة ليست غريبة على أبناء هذا الوطن الأوفياء، مشيراً إلى أنهم لمسوا من الجميع بالمنطقة التعاون والحرص في خدمة بلادنا الغالية وتراثها الحضاري العريق.

وأضاف : إن الهيئة عملت باهتمام منقطع النظير في استعادة الآثار وتكللت هذه الحملة بالنجاح حيث تم استعادة قطع مختلفة ومتنوعة لآثار المملكة، وتم عرضها في معرض الآثار الوطنية المستعادة ومعارض أخرى .


 

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