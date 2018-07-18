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صحة الجوف تواصل لقاءات منسوبيها بمستشفى دومة الجندل

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/18

2018/07/18


صحة الجوف تواصل لقاءات منسوبيها بمستشفى دومة الجندل



جوف - دومة الجندل :

 

واصل مدير عام المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني , و يرافقه مساعديه اللقاءات المفتوحه مع منسوبي المستشفيات , حيث عقد ظهر أمس لقاء مفتوح مو منسوبي مستشفى دومة الجندل العام .

وبدأ الحديث بالترحيب بالحضور والتأكيد على توجيهات وإهتمام مقام وزارة الصحة بمنسوبيها وتلمس إحتياجاتهم , وكذلك وقفة الجميع وتعاونهم لتجاوز العقبات وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأكمل , وشدد على أهمية هذه اللقاءات حيث أن العاملين بالميدان أكثر من يعرف متطلباته ومتطلبات المستفيدين , وقال أننا نحمل أمانة عظيمة في وجودنا بهذا القطاع الهام الذي يلامس صحة الإنسان , ويستفيد منه كافة شرائح المجتمع بمختلف فئاتها .

وكشف عن العمل على إعداد نظام لقياس الأداء للعاملين بصحة الجوف وسيعمل خلال الفترة القادمة , يقوم بتسجيل الأداء بشكل مفصل للعاملين بشكل يومي , لمعرف إنتاجية كل شخص بالقطاع , والتعرف على متطلبات القطاع من الأيدي العاملة .

ثم أتيحت الفرصة للمداخلات والإجابة على أسئلة الحضور ومتطلباتهم , وإحالة مايحتاج للجهات المعنية بالمديرية .


 

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