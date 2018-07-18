إدارة “تعليم الجوف” تتابع فعاليات “إجازتي ٣” في أندية الحي والموسمية

جوف - سكاكا - أمل الشبيب :
تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف برامج أندية الحي والموسمية “إجازتي ٣” والتي انطلقت مع بداية إجازة الطلاب الصيفية في مقرات الأندية الصيفية والموسمية وتستمر حتى 27 /11 /1439هـ في الفترات المسائية، لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات بما يطورهم علمياً وتربوياً من خلال تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الهادفة وتعزيز المهارات الحياتية لديهم.
وأبدى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي سروره على ماشاهده من برامج وأنشطة علمية ورياضية وتفاعل الطلاب، وذلك أثناء زيارته لعدد من الأندية الصيفية.
وأشار الغامدي إلى أن جميع البرامج والأنشطة نظمت بتميز واتقان، لتتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تقديم الدعم للطلاب والطالبات ورعايتهم من جميع النواحي، متفائلاً بأن يكون أثرها إيجابي على الطلاب والمجتمع.
وأكد الغامدي ضرورة تفعيل الشراكات المجتمعية ومشاركتها بتعزيز ثقافة التدريب والتقنية، وتغطية جميع المسارات الرئيسية لفعاليات مشروع”إجازتي ٣”.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات، اللاتي لاقت اهتمام وشغف الطلاب وتحقيق العديد من الشراكات مع الأسر والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، مثل تدريب الطلاب على برامج ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وكيفية طرق المذاكرة للمواد العلمية كالرياضيات لتسهيلها عليهم، وإقامة مسابقات فكرية تهدف إلى تنمية مهارة التفكير والإبداع.
وأضاف القنيفذ أن الفعاليات المختلفة والمتنوعة أقيمت في نادي الحي بمدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا، ومدرسة الإمام مسلم المتوسطة بسكاكا، ومدرسة نهاوند الثانوية بقارا، ومدرسة ابن رشد الثانوية بصوير، ومدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل، ومدرسة الأضارع الابتدائية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح: “حرصنا في البرامج المنفذة في مشروع “إجازتي ٣” التنوع وأن تكون متناسبة مع الخصائص العمرية للطالبات وميولهن وحسب الاحتياج العام لهن، وإثراء للمواد العلمية والأنشطة الغير صفية، وبناء مهارات أساسية لمتطلبات سوق العمل في جميع المجالات، وإكسابهن العديد من المعارف التقنية مثل دورات في التصاميم واساسيات برامج الاوفيس، وبرامج لتقوية اللغة والمحاورة والفن و إقامة معارض لعرض اعمالهن على المجتمع، وكذلك برامج لتطوير الذات وصقل الشخصية”.
وأضافت أن الفعاليات مستمرة بجميع الأندية وهي: مدرسة الثالثة عشر الابتدائية، ومدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، ومدرسة الأولى الثانوية بدومة الجندل، ومدرسة الثانية المتوسطة بصوير، ومدرسة الثانية الابتدائية بطبرجل، ومدرسة الأضارع المتوسطة والثانوية.