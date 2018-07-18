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ترقية الجارد لـ 13 بوزارة الصحة

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/18

2018/07/18


ترقية الجارد لـ 13 بوزارة الصحة



جوف - سكاكا :

 

صدرت موافقة معالي وزير الصحة بترقية مساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الإداري والمالي الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الجارد للمرتبة الثالثة عشر بوزارة الصحة .

تهانينا وأمنياتنا للجارد بالتوفيق والسداد .


 

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