ترقية الجارد لـ 13 بوزارة الصحة

جوف - سكاكا :
صدرت موافقة معالي وزير الصحة بترقية مساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الإداري والمالي الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الجارد للمرتبة الثالثة عشر بوزارة الصحة .
تهانينا وأمنياتنا للجارد بالتوفيق والسداد .
2018/07/18
2018/07/18
جوف - سكاكا :
صدرت موافقة معالي وزير الصحة بترقية مساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الإداري والمالي الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الجارد للمرتبة الثالثة عشر بوزارة الصحة .
تهانينا وأمنياتنا للجارد بالتوفيق والسداد .
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…