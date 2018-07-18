خلال الإجتماع بمدراء الأراضي والتعديات

جوف - سكاكا :
ترأس أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي الاجتماع الخاص بمدراء الأراضي والتعديات بالأمانة والبلديات التابعة الذي عقد(اليوم الأربعاء) بصالة الإجتماعات بالأمانة ، على ضرورة مراقبة الأراضي الحكومية، ومنع التعدي عليها «لما للتعديات على الممتلكات العامة من اضرار في انتشار العشوائيات ، وما تسببه من سلبيات على مسيرة التنمية والتطور وفق الخطط المدروسة».وأكد أمين منطقة الجوف خلال الاجتماع الذي عقد، ضرورة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، في الإزالة الفورية لأي تعديات أو إحداثات على الأراضي، وتطبيق الأنظمة دون استثناء..وناقش الاجتماع العوائق التي تواجه جميع بلديات المنطقة في عملية الإزالة وآلية متابعة التعديات ، وكذلك التأكيد على تطبيق النظام حيال المكاتب التي تقوم بإعداد المخططات والرفوعات المساحية دون التأكد من المستمسكات الشرعية او الرجوع للأمانة والبلديات ، كما تطرق الاجتماع الى إزالة التعديات والعشوائيات وضرورة العدالة والإستفادة من تلك المواقع لخدمة المواطنين وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع والعمل على استغلالها كمنتزهات ومناطق تخدم جميع السكان .كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها عدد من مدراء الأراضي والتعديات وإتخاذالتوصيات المناسبة حيالها.من جهته شدد أمين منطقة الجوف خلال الاجتماع على تنفيذ الأوامر السامية الكريمة التي تقضي بمنع التعديات على الأراضي الحكومية وسرعة إزالة الاحداثيات , وتعاميم وزارة الشئون البلدية والقروية التي تقضى بمنع التعديات وإزالتها منذ بدايتها حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه, موجهاً بتكثيف أعمال فرق المتابعة ومراقبة تعديات البناء على مختلف المواقع بمنطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها وقراها .مشيراً الى أن الأمانة وبلدياتها لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهماتها دون تأخر أو تهاون.