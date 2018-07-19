إدارة “تعليم الجوف” تنهي استقبال 200 مرشحاً للوظائف التعليمية

جوف - سكاكا – "الإعلام التربوي" :
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف استقبال وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية في مبنى الإدارة بمدينة سكاكا.
وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التوفيق للمرشحين للوظائف التعليمية، مقدماً شكره للجان العاملة لاستقبال المرشحين وإنهاء إجراءات المقابلة معهم.
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي أن العدد الاجمالي للمرشحين بلغ 200 مرشح مشيراً إلى أن هناك ثلاث لجان لاستقبال المرشحين وهي: لجنة الاستقبال “الموارد البشرية بنين” تقوم بتدقيق بيانات المرشحين وتدقيق الكشف الطبي للمرشحين، في حين قامت لجنة المطابقة “شؤون المعلمين بنين” بمطابقة الوثائق الرسمية، كما قامت لجنة المقابلات “الإشراف التربوي بنين” بإجراء المقابلات للمرشحين.