جوف - سكاكا :
لتعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين
“أمين منطقة الجوف ” يستقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
استقبل أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي في مكتبة بمقر الأمانة هذا اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف أ/فيصل بن حواس الشمري.
وذلك لتعزيز الجهود المشتركة بين الأمانة والهلال الأحمر بالمنطقة بما يخدم الوطن والمواطن والمحاور الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتفعيل آليات التواصل المشترك لخدمة المواطنين بالمنطقة، وتم خلال اللقاء شراكة استراتيجية تكاملية متميزة بين الجانبين تسهم في سرعة التواصل بين الجانبين، وايضاً تم مناقشة سبل التعاون المطروحة من أجل تقديم أفضل الخدمات المجتمعية و التنسيق لها والعمل على تهيئة موقع مناسب لهيئة الهلال الأحمر بمدينة الحجاج.
وفي ختام اللقاء أعرب الشمري عن شكره لسعادة أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي على حسن الاستقبال واهتمامه بما يخدم الصالح العام.