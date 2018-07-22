جوف - فواز الرويلى :
أمين منطقة الجوف يوقع مشاريع تابعة لبلدية زلوم
اعتمد سعادة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي آل محفوظ عددًا من المشاريع الخدمية التابعة لبلدية زلوم ، و قام سعادته بتوقيع العقود لمشروعين الأول يُعنى بإعادة تأهيل و تطوير الطرق بمركز طلعة عمار و الذي تم ترسيته على شركة اتحاد الطرق للمقاولات بمبلغ ٧٣٩٠٠٠ ريال
، والآخر مشروع إعادة و تأهيل الطرق بمركزي زلوم و الرفيعة و قد تم ترسيته على مؤسسة لمعة الماس للمقاولات بمبلغ ٢٦٥٥٢٥٠ ريال .
هذا و قدم رئيس بلدية زلوم الأستاذ شالح بن ساير الشمري و مدير المشاريع في البلدية المهندس سعود بن سلامه الرويلي شكرهما و تقديرهما لأمين منطقة الجوف على متابعته المستمرة و دعمه اللامحدود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين ، موضحين بأن هذا الأمر غير مستغرب من سعادته ، مؤكدين حرصه على سرعة إنجاز العمل بما يخدم الوطن و المواطن ، داعين الله سبحانه و تعالى أن يبارك جهوده الواضحة و الملموسة ، و الشكر موصول لرئيس قسم المناقصات بأمانه منطقة الجوف على جهوده الحثيثة و المتميزة في سرعة إنجاز و تنفيذ عقود المشاريع .