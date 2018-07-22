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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم بازاراً نسائياً بالجوف

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/22

2018/07/22


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم بازاراً نسائياً بالجوف



جوف - سكاكا :

نظم فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف ممثلة بكلية أكسفورد بمدينة سكاكا الجوف أمس بازاراً نسائياً .
وأوضحت عميدة الكلية جيما مسعود أن البازار شارك فيه 22 أسرة منتجة ، حيث قامت الكلية بتجهيز المقرات للأسر والتسويق لها كدعم من الكلية لخدمة المجتمع ودورها في المشاركة المجتمعية .
وبينت المسعود أن البازار يضم المأكولات الشعبية ، والحلويات المنزلية ، والمشغولات اليدوية ، والسدو والنسيج وصابون زيت الزيتون جميعها من إنتاج سيدات الجوف ، كما يضم البازار معرضاً للفنون التشكيلية ومرسم حر يشارك فيه مجموعة من الفنانات التشكيليات واستديو تصوير ، وبرنامج وفعاليات ترفيهية للأطفال ، مضيفة أن البازار يضم جناح للتسجيل بالكلية التي تضم ثلاثة أقسام هي ” اللغة انجليزية وإدارة اعمال وحاسب آلي “، ويمكن التسجيل على موقع الكلية الالكتروني.

 


 

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