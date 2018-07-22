أمين ⁧الجوف⁩ يتفقد مشاريع دومة الجندل

جوف - دومة الجندل :
ضمن الجولات الدورية لتفقد سير الأعمال في المشاريع التي تنفذها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، تفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، مشاريع محافظة دومة الجندل، يرافقه رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد المغرق، وعدد من مسؤولي الأجهزة الفنية لمشاريع المحافظة.
ووقف المهندس الغامدي على مشروع مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري، والحديقة المجاورة للمركز بالمحافظة تمهيداً لافتتاحه، واستمع من المهندس المغرق عن سير أعمال المشاريع بالمحافظة.
وأكد المهندس الغامدي على المقاولين بتنفيذ مشاريع البلدية وفق أعلى معايير الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية.
وفي نهاية الجولة، قدَّم المهندس الغامدي شكره وتقديره لرئيس بلدية محافظة دومة الجندل على جهودهم في إنجاز المشاريع، وما يقدمه العاملين في البلدية من إنجازات متسارعة لخدمة أبناء المحافظة وزوارها.