اخبار منطقة الجوف > العروبة يوقع مع عدد من اللاعبين

العروبة يوقع مع عدد من اللاعبين

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/07/22

2018/07/22


العروبة يوقع مع عدد من اللاعبين



في إطار استعدادا فريق العروبة الأول لكرة القدم للموسم القادم من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للدرجة الأولى , وقعت إدارة النادي ممثلة برئيسها مونس الشمري مؤخراً مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين.

وكان وصل يوم أمس ثلاثة أجانب ووقعت معهم إدارة النادي , وهم  المدافع الإيفواري فرانك ألفيس 25 سنة ، وكان الإيفواري فرانك سبق و مثّل أندية أومني سبورت و دانغيلي الإيفواري و النصر المصري , والمحترف إسماعيل يانجو من بوركينافاسو 27 سنة ويلعب في خانة المحور ، وكان إسماعيل يانجو سبق ومثّل أندية رأس الخيمة الإماراتي والمقاصة والنصر المصري , كما وقعت إدارة العروبة مع الحارس الكاميروني فوجو نغانغا ماكسيم لويك ، والذي مثل الهلال السوداني سابقاً.

وكانت إدارة العروبة جددت ووقع مع عدد من اللاعبين المحليين حيث جددت عقد المهاجم موسى الشمري والذي سبق أن مثل العروبة والشباب والرائد , كما وقعت عقداً احترافياً لمدة عام مع اللاعب أيمن فتيني , ومع اللاعب حسين حلواني في خانة الظهير الأيسر بنظام الإعارة لمدة سنة قادما من نادي الإتحاد , ومع اللاعب فهد الرشيدي لمدة عام والذي سبق وأن مثل الفيصيلي والنصر والعروبة.

 


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..