العروبة يوقع مع عدد من اللاعبين

في إطار استعدادا فريق العروبة الأول لكرة القدم للموسم القادم من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للدرجة الأولى , وقعت إدارة النادي ممثلة برئيسها مونس الشمري مؤخراً مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين.
وكان وصل يوم أمس ثلاثة أجانب ووقعت معهم إدارة النادي , وهم المدافع الإيفواري فرانك ألفيس 25 سنة ، وكان الإيفواري فرانك سبق و مثّل أندية أومني سبورت و دانغيلي الإيفواري و النصر المصري , والمحترف إسماعيل يانجو من بوركينافاسو 27 سنة ويلعب في خانة المحور ، وكان إسماعيل يانجو سبق ومثّل أندية رأس الخيمة الإماراتي والمقاصة والنصر المصري , كما وقعت إدارة العروبة مع الحارس الكاميروني فوجو نغانغا ماكسيم لويك ، والذي مثل الهلال السوداني سابقاً.
وكانت إدارة العروبة جددت ووقع مع عدد من اللاعبين المحليين حيث جددت عقد المهاجم موسى الشمري والذي سبق أن مثل العروبة والشباب والرائد , كما وقعت عقداً احترافياً لمدة عام مع اللاعب أيمن فتيني , ومع اللاعب حسين حلواني في خانة الظهير الأيسر بنظام الإعارة لمدة سنة قادما من نادي الإتحاد , ومع اللاعب فهد الرشيدي لمدة عام والذي سبق وأن مثل الفيصيلي والنصر والعروبة.