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في حالة نادرة .. ولادة ٤ تؤام بمستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/22

2018/07/22


في حالة نادرة .. ولادة ٤ تؤام بمستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا



جوف - سكاكا :

رزقت سيدة سعودية أربعة تؤام ، أثنين منهم ذكور و أثنين إناث ، وكانت آلام المخاض قد فاجأت الأم وهى منومه بمستشفى الولادة والأطفال بالجوف عن عمر حملي ٣٣ أسبوع  ، مما أستدعى عمل قيصرية عاجلة حضرها طاقم طبي وتمريضي متخصص في  طب التوليد وحديثي الولادة ، وقد رزقت الأم بأربعة تؤام تم نقلهم على الفور إلى العناية المركزة لحديثي الولادة وتوصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس وكانت أوزان التؤام الأربعة ٩٠٠ جرام ، ١.٤ كجم ، ١.٤٥ كجم و ١.٦٠٠ كجم ، والحالة الطبية للأطفال الأربعة و , والدتهم مستقرة والحمد لله .


 

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