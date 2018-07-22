في حالة نادرة .. ولادة ٤ تؤام بمستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا

جوف - سكاكا :
رزقت سيدة سعودية أربعة تؤام ، أثنين منهم ذكور و أثنين إناث ، وكانت آلام المخاض قد فاجأت الأم وهى منومه بمستشفى الولادة والأطفال بالجوف عن عمر حملي ٣٣ أسبوع ، مما أستدعى عمل قيصرية عاجلة حضرها طاقم طبي وتمريضي متخصص في طب التوليد وحديثي الولادة ، وقد رزقت الأم بأربعة تؤام تم نقلهم على الفور إلى العناية المركزة لحديثي الولادة وتوصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس وكانت أوزان التؤام الأربعة ٩٠٠ جرام ، ١.٤ كجم ، ١.٤٥ كجم و ١.٦٠٠ كجم ، والحالة الطبية للأطفال الأربعة و , والدتهم مستقرة والحمد لله .