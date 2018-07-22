مدير “تعليم الجوف” يتابع وصول المقررات المدرسية للمستودعات

جوف - سكاكا - محمد المغرق :
تابع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وصول المقررات المدرسية إلى مستودعات التعليم واطلع على جاهزية ترحيلها لمكاتب التعليم في دومة الجندل وطبرجل وصوير.
وأكد الغامدي على أهمية بداية العام الدراسي الجديد بجهازية عالية، لتكون بداية قوية وجادة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وثمن الجهود المبذولة من فريق العمل واللجان العاملة من جميع الإدارات المعنية ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة للاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد.
من جانبه، قال مدير إدارة المستودعات الأستاذ مبارك بن صغير الرويلي إن الإدارة بدأت الاستعداد للتجهيز للعام الدراس الجديد منذ وقت مبكر، حيث كثفت إدارة المستودعات جهدها وإمكانياتها لاكتمال وصول المقررات المدرسية للمدارس قبل عودة الطلاب لمقاعد الدراسة.
وأوضح مشرف المقررات المدرسية الأستاذ طويرق بن نزال الفهيقي أن نسبة جاهزية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الجديد وصلت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة من المقررات المدرسية تعليم عام نسبة 100% أما المرحلة الثانوية لنظام المقررات فلم تكتمل حتى الآن والنظام الفصلي لم تصل حتى الآن.
وقال الفهيقي أنه بدأ العمل على ترحيل المقررات المدرسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة للمكاتب التابعة للإدارة، وسيتم فرزها وتوزيعها على مدارس المنطقة مطلع الأسبوع القادم.